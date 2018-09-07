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سر اختيار رونالدو الانتقال ليوفنتوس

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:55 م
سر اختيار رونالدو الانتقال ليوفنتوس
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الفجر الرياضي
 

 أكدت تقارير صحفية إيطالية، على أن رونالدو اختار الانتقال ليوفنتوس والرحيل عن ريال مدريد، للفوز بدوري أبطال أوروبا مع السيدة العجوز.


وقالت صحيفة التوتو سبورت الإيطالية، إن رغبة كريستيانو رونالدو ليست المال وإنما رغبته إعادة ذات الأُذنين إلى متحف يوفنتوس.


وأضافت الصحيفة، أن هذا الهدف يبدو صعب ولكنه غير مستحيل مع كريستيانو رونالدو، الطامح لمعادلة خينتو بستة كؤوس أوروبية.


وتابعت الصحيفة، أنه في حالة فوزه بدوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس سيكون كريستيانو رونالدو هو اللاعب الثاني الذي يُحقق البطولة مع ثلاثة أندية بعد سيدورف.

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