علي جمعة: التشكيك في السنة ثبت فساده علميًا

قال متصل، إن البعض يشكك في السنة ويقول إنها غير صحيحة لكونها تم كتابتها عقب وفاة الرسول –صلى الله عليه وسلم-.





وعقب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الإثنين، أن التشكيك في السنة ثبت فساده علميًا، فالسنة وثقت باكثر من 21 علم، ونقلت إلينا نقلًا مبهرًا لافت للنظر، وكان هناك 114 ألف شخص أسلموا ورأوا النبي، بينهم 1700 فقط رووا عن الرسول، وبينهم 1000 راوي رووا حديث واحد فقط.



