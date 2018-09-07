رسميا.. الجونة يتعاقد مع محترف بالدوري الأمريكي

نجح مسؤولو نادي الجونة، في الحصول على خدمات كريم سالم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أورانج الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









ووقع لاعب الانتاج الحربي والمقاولون العرب السابق، على عقود الانضمام للجونة لمدة ثلاثة مواسم في حضور اللواء عبد الجليل إمام مدير التعاقدات والمتحدث الرسمي باسم النادي، وكذلك محمد الحصري، مدير عام نادي الجونة، ليصبح لاعبًا بالفريق بداية من الموسم المقبل.









وفور توقيع اللاعب توجه مباشرةً إلى معسكر الفريق، لبدء الاستعداد والمشاركة في التدريبات استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.



