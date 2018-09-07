حريق هائل بمصنع بلاستيك في العاشر من رمضان (صور)

نشب حريق هائل بمصنع "الشهيد" للبلاستيك بالمنطقة الصناعية B3 التابعة لدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمصنع "الشهيد" للبلاستيك بالمنطقة الصناعية B3 التابعة لدائرة القسم، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وجار السيطرة على النيران وإخمادها.