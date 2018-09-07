خاص- عمر سعد: وقعت لحرس الحدود موسم وأتطلع للعودة من جديد
الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:42 م
أحمد شاكر
أكد عمر سعد لاعب فريق سموحة، توقيعه على عقود انضمامه لفريق حرس الحدود لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال الفترة الحالية.
وقال عمر سعد
في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : انضممت للحرس لمدة موسم، أريد أن أعود
للمشاركة مرة اخري.
وأضاف: أسعي للعودة
مرة أخري لسابق مستواي، أعتقد أنني قادر على العودة مرة أخرى مع الحرس.
واختتم سعد تصريحاته قائلاً : الفترة الأخيرة
كانت صعبة جدا بالنسبة لي .. والحمد لله نجحت في تخطي ذلك.
وكان عمر سعد،
قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين
على التوالي فى الموسم الاخير.