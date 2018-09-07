الليلة.. أسر أطفال 57357 ضيوف محمد الباز في "90 دقيقة"

يستضيف الإعلامي محمد الباز، في حلقة خاصة من برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، اليوم الاثنين، أسر أطفال 57357.

ومن المقرر أن يدور الحوار عن إهدار إدارة المستشفى لأموال التبرعات التي تستقبلها في إطار غير قانوني، وكيف فقد العديد من الأهالي أبنائهم بسبب إدارة المستشفى مستندين على كلامهم بالمستندات.

ويكشف الباز الطرق الغير آدمية التي يحصل بها الأهالي على العلاج، وكيف تدخل الواسطة والمحسوبية في دخول المستشفى والحصول على سرير.