الأهلي يهدي درع النادي لسفير مصر في سلوفينيا

حرص سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، حرص على إهداء درع النادي للسفير يوسف مكاوي، سفير مصر في سلوفينيا، وكذلك قميص النادي لطاقم السفارة المصرية.





وحضر يوسف مكاوي مباراة الأهلي وkarsondar الروسي الودية، التي تقام حاليًا، وصافح الجهاز الفني واللاعبين، متمنيًا لهم التوفيق في المرحلة القادمة، والفوز بطولة إفريقيا.





وكان السفير المصري في سلوفينيا قد وجّه الدعوة لبعثة الأهلي على الغداء، ولكن الجهاز الفني اعتذر عن تلبية الدعوة، نظرًا لضيق الوقت، ووجّه الشكر للسفير المصري على تلك اللفتة الطيبة



