حبس 3 عاطلين قتلوا خفيرا في البساتين

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل خفير عقار بمنطقة البساتين، لانتقامهم منه عقب ضبط أحدهم أثناء محاولة سرقة أحد العقارات بالمنطقة.



وكانت قد قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، تشريح جثة خفير عقار قتل على يد 3 عاطلين بطلق خرطوش فى رأسه بمنطقة البساتين.



تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة البساتين بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين ثلاث أشخاص وعدد من الأهالي بمنطقة البساتين قتل على إثرها خفير أحد العقارات بطلق ناري خرطرش.



وتبين أن الأهالي ضبطوا أحد المتهمين أثناء سرقة أحد العقارات بالمنطقة، وانهالوا عليه بالضوب وتركوه دون أن يحرروا محضرا بالسرقه وعقب مغادرة المتهم المنطقة أحضر أصدقائه وذويه، وهاجموا الأهالي وخفير العقار وأطلقوا خرطرش على رأسه لتفجر نصف رأسه.



تم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها السابق.