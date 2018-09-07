محافظ الغربية يبحث مشكلة الصرف الصناعي بقرية السملاوية بزفتى (صور)

عقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية إجتماع اليوم بقاعة الإجتماعات لمناقشة مشكلة الصرف الصناعى بالمنشأت الصناعية الواقعة فى نطاق قرية السملاوية بمدينة زفتى والبالغ عددهم أكثر من 40 مصنع.



وفى بداية الإجتماع أكد محافظ الغربية حرصه الشديد لأصحاب هذه المصانع على منشأتهم الصناعية وتشجيعهم على مزاولة أعمالهم وأنه لن يقف عائقًا أمامهم وأكد أنه سوف يبذل قصارى جهده لمساعدتهم فى الحصول على الترخيص اللازم لمنشأتهم وذلك فى إطار الإلتزام بالقانون والإشتراطات البيئية المنظمة لذلك كما أكد على أن المصانع المخالفة والغير ملتزمة بالقانون والشروط البيئية سوف يتم إغلاقها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها حفاظًا على صحة المواطنين وتجنبًا للتلوث الصناعى الذى يؤدى لإنتشار كثير من الأمراض.



وأبدى أصحاب المصانع موافقتهم على القيام بسداد رسوم أخذ عينات التحليل من قبل فرع شركة مياه الشرب بزفتى وبشكل دورى تمهيدًا لتحديد وحدات المعالجة المناسبة لكل مصنع لكى يقوم بشرائها وذلك بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى وأصحاب هذه المصانع.



كما أكد المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية على أنه تم تكليف مكتب إستشارى كبير لتصميم وتنفيذ وحدة معالجة للقيام بمعالجة مياه الصرف الصناعى الناتجة عن المصانع الواقعة بقرية السملاوية وذلك حفاظًا على جودة عملية المعالجة لمحطة مياه نهطاى وحرصًا على سلامة المواطنين.



وقد وافق أصحاب المصانع على الحلول المقترحة من قبل المحافظ والتى تهدف بشكل رئيسى لحل المشكلة والمساعدة فى إستمرار نشاطهم الصناعى فى إطار القانون وفى إطار تنفيذ سياسة الدولة فى دعم المواطن وتشجيع الإستثمار.