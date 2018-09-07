أحمد الشيخ يبحث عن عرض خارجي للرحيل عن الأهلي

يبحث أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عرض للرحيل عن القلعلة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ويدرك الشيخ صعوبة حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق في ظل وجود أكثر من لاعب في مركزه.





وطلب اللاعب من وكيله إحضار عرض خليجي له للرحيل عن الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، خاصة وأنه يعلم تماما رفض لجنة الكرة فكرة رحيله نهائيا.





وكان الشيخ قد لعب مع الأهلي في النصف الأول من الموسم الماضي، ثم أعير للاتفاق السعودي لمدة 6 أشهر قبل أن ينتظم في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد.