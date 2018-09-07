ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أحمد الشيخ يبحث عن عرض خارجي للرحيل عن الأهلي

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:35 م
أحمد الشيخ يبحث عن عرض خارجي للرحيل عن الأهلي
طباعة
علي نبوي
 
يبحث أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عرض للرحيل عن القلعلة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويدرك الشيخ صعوبة حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق في ظل وجود أكثر من لاعب في مركزه.

وطلب اللاعب من وكيله إحضار عرض خليجي له للرحيل عن الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، خاصة وأنه يعلم تماما رفض لجنة الكرة فكرة رحيله نهائيا.

وكان الشيخ قد لعب مع الأهلي في النصف الأول من الموسم الماضي، ثم أعير للاتفاق السعودي لمدة 6 أشهر قبل أن ينتظم في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

المزيد عن: الشيخ الرحيل عن الأهلي الاهلي الأهلي اخبار الأهلي أحمد الشيخ
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية - أندية
كراسنودار - روسيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/9/2018 6:20:01 PM