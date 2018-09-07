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"ديڤاج" (إرحل) في وجه الوزير المهدي بن غربية أّثناء جنازة الشهيد "حمزة الدلالي" (فيديو)‎

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:36 م
ديڤاج (إرحل) في وجه الوزير المهدي بن غربية أّثناء جنازة الشهيد حمزة الدلالي (فيديو)‎
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مروى الجلاصي
 



طرد أهالي مدينة جرزونة ببنزرت ظهر اليوم الإثنين 9 جويلية 2018، المهدي بن غربية وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في حكومة يوسف الشاهد.

و قد تواجد بن غربية ببنزرت، لحضور جنازة شهيد الوطن "حمزة الدلالي"، إلا أن أهالي المنطقة صدوه بكلمة "ديڤاج" موجهين له التهمة بأنه "سارق" و لم يتذكر مدينتهم إلا إثر هذه المصيبة.

و يذكر بأن أهالي جرزونة قاموا بتشييع جثمان الشهيد "حمزة الدلالي" الذي ذهب يوم أمس الأحد 8 جويلية 2018، ضحية كمين إرهابي بمنطقة "عين سلطان" الواقعة على الحدود التونسية - الجزائرية.
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