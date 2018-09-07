تعليم الفيوم: إنهاء الاستعدادت لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

عقد الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم اجتماع طارئ بقاعة مسرح ديوان المديرية عصر اليوم لإنهاء الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2017 2018 م جاء ذلك بحضور السادة مديري عموم ديوان المديرية والسادة مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية والعلاقات العامة والمتابعة والمراحل، في بداية الإجتماع أكد وكيل الوزارة على أن التعليم هو أمل الامة في التقدم والازدهار وهو خط الدفاع الأول لمصر.



وعن امتحانات الشهادة الإعدادية للدورالثاني تم التأكيد على إنهاء استعدادات جميع الإدارات التعليمية وتجهيز جميع اللجان للامتحانات وقد أكد وكيل الوزارة علي عدم قبول الإعتذارت من قبل رئيس اللجنة، وعلي كل مدير عام إدارة تشكيل لجنة لسد العجز باللجان في حال وجود عجز وكذلك المتابعة المستمرة للجان على مستوى كل إدارة تعليمية.



وطالب وكيل الوزارة بضرورة اتباع تعليمات القرارات الوزارية المنظمة لعملية الامتحانات مطالبا رؤساء اللجان بضرورة توفير الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجنة خاصة وأن جميع اللجان بها ما يكفل أن يؤدى العمل بهدوء،وكذلك ضرورة التواصل المباشر مع غرفة العمليات بالإدارة والمديرية وضرورة عمل تقرير يومي لكل لجنة امتحانية وإرساله إلى غرفة العمليات، وغلق أبواب اللجان الامتحانية وعدم دخول أي زائر إلى اللجان والتنبيه على جميع الطلاب والملاحظين بعدم اصطحاب أجهزة التلفون المحمول، وضرورة أعتماد جميع أوراق الأسئلة باللجان قبل توزيعها على الطلاب، وإعلان جدول الامتحان ودليل الطلاب في كل لجنة.



وشدد وكيل الوزارة على ضرورة انضباط سير لجان الامتحان واستبعاد أي عضو مقصر من اللجنة وضرورة إخطار مكتب وكيل الوزارة فورًا فى حالة حدوث ما يعكر صفو الامتحانات.



وخلال الاجتماع أكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بمصبات المدارس الاعدادية للتقديم فى الصف الأول الثانوي.



وخلال الاجتماع تم تحديد إجتماع خلال الأسبوع الحالى مع التوجية العام لجميع المواد والمراحل ومديري الإدارات التعليمية من أجل حصر العجز والزيادة المعلمين فى جميع المدارس على مستوى المحافظة وسد العجز فى جميع المدارس على مستوى المحافظة خلال العام الدراسي القادم 2018 -2019م.