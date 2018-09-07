مدير عام الزراعة بمطروح: البرنامج الأوروبي أشرف على 6 مشاريع مختلفة

قال حسين السنيني مدير عام الزراعة بمطروح، إن البرنامج الأوروبي أضاف الكثير لمحافظة مطروح، حيث عمل على 6 مشاريع مختلفة في مجال الزراعة لرفع كفاءة الإنتاج في جميع المنتجات الزراعية، خاصة التين والعنب والزيتون لتظل بنفس نكهتها التي تدخل به.





وأشار السنيني، خلال كلمته بمؤتمر برنامج الاتحاد الأوروبي لتنمية المناطق الريفية، مساء اليوم الإثنين، أن البرنامج يعمل على تدريب العاملين في القطاع الزراعي.

وحضر المؤتمر العديد من ممثلي الاتحاد الأوروبي على رأسهم ماريو مارجوتا رئيس فريق العمل ببرنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية وستيفان ديفيد رئيس فريق العمل.