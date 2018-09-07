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شاهد.. سيارة هيونداي إلنترا 2019 قبل الكشف عنها

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:26 م
شاهد.. سيارة هيونداي إلنترا 2019 قبل الكشف عنها
هيونداي إلنترا 2019 - صورة مسربة
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تسربت صور حديثة لهيونداي إلنترا 2019 تكشف تحديثاتها الخارجية بتصميم مختلف وبملامح تجعل السيارة تظهر بطريقة ما بمزيج من الشراسة والبرود!

بداية مع الواجهة الأمامية، حصلت إلنترا على مصابيح مثلثة حادة وعلى شبك أمامي مختلف مع مشتت هواء سفلي بارز من بلمسة من الكروم، أما الواجهة الخلفية فتبدو أكثر محافظة إلا أنها حصلت فعلياً على مصابيح جديدة، وصدام خلفي جديد.

من غير المتوقع أن تستبدل إلنترا أي من محركاتها الحالية حيث تتوفر في المملكة بمحرك 1.6 لتر ينتج 130 حصان ومحرك 2.0 لتر ينتج 147 حصان، ومن المحتمل أن تصل فئات جديدة إلى المملكة مع التحديث الجديد.
شاهد.. سيارة هيونداي إلنترا 2019 قبل الكشف عنها
شاهد.. سيارة هيونداي إلنترا 2019 قبل الكشف عنها
شاهد.. سيارة هيونداي إلنترا 2019 قبل الكشف عنها
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