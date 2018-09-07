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غدا.. سيدي سالم يواجه بلطيم وقلين وديا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:25 م
غدا.. سيدي سالم يواجه بلطيم وقلين وديا
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أميرة مهنا
 

 

يلتقى فريق سيدى سالم بقيادة ياسر ريان ، مع فريق بلطيم على ملعب بلطيم في الرابعة والنصف عصرا ضمن مواجهاته الودية قبل بداية دوري الممتاز "ب" للموسم الجديد.

 

وسيلعب ودية أخرى أمام فريق شباب قلين على ملعب قلين يوم الأربعاء المقبلد ويذكر ان فريق سيدي سالم أقام معسكر مغلق بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية ، وواجه الفريق ثلاث وديات كانت الودية الأولى امام فريق إف سى مصر وفاز بهدف دون رد ، والثانية أمام أبيس وفاز بنتجة 3_0 والثالثة امام النصر للتعدين وفاز بنتجة 3_0 .

 

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