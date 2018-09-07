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البورصة الأمريكية تبدء جلستها على ارتفاع لليوم الثالث مع انحسار مخاوف التجارة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:25 م
البورصة الأمريكية تبدء جلستها على ارتفاع لليوم الثالث مع انحسار مخاوف التجارة
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وكالات
 
 فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الاثنين لتتجه صوب تحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية الأسبوع الماضي والتي ساعدت المستثمرين على تنحية المخاوف التجارية جانبا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 62.72 نقطة بما يعادل 0.26 بالمئة ليفتح عند 24519.20 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 8.69 نقطة أو 0.31 بالمئة مسجلا 2768.51 نقطة وصعد المؤشر ناسداك المجمع 43.36 نقطة أو 0.56 بالمئة إلى 7731.75 نقطة.
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