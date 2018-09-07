البورصة الأمريكية تبدء جلستها على ارتفاع لليوم الثالث مع انحسار مخاوف التجارة

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الاثنين لتتجه صوب تحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية الأسبوع الماضي والتي ساعدت المستثمرين على تنحية المخاوف التجارية جانبا.



