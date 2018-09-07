سكرتير عام المنوفية: استبعاد مدير دار المسنين ببركة السبع من وظيفته

صرحت أماني النادري وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنوفية، عن تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الأسرة والطفولة وعضوية كل من أخصائي بإدارة الأسرة والطفولة وأخصائى شئون قانونية وأخصائى متابعة، ومفتش مالى وإدارى بالمديرية على أن تقوم اللجنة، ولمدة 10 أيام بفحص أعمال الدار واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه أى مخالفات يتم رصدها من قبل اللجنة.





كما تقرر إيقاف مدير دار المسنين وتكليف رئيس قسم الرقابة والمتابعة بإدارة بركة السبع الإجتماعية بالقيام بالعمل مديرًا لدار المسنين لحين إنتهاء عمل اللجنة المشكلة من فحص أعمالها، جاء ذلك عقب زيارة تفتيشية للدار للإطمئنان على حالة النزلاء والذين أبدوا وجود سوء معاملة والعديد من الشكاوى من إدارة الدار.



من جانبه شدد السكرتير العام على أنه لن يتوانى فى إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الحاسمة تجاه اى مخالفات يتم رصدها فى معاملة المسنين.



ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية بضرورة تكثيف المتابعة الدورية على دور المسنين والإطمئنان على معاملة النزلاء والوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم.