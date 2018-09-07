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محافظ الفيوم يكلف مسئولي التربية والتعليم بحل شكاوى المعلمين (صور)

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:25 م
محافظ الفيوم يكلف مسئولي التربية والتعليم بحل شكاوى المعلمين (صور)
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ريهام على
 
عقد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين بحضور وكلاء الوزارة ورؤساء المدن والمصالح ومديري العموم، لبحث شكاوى المواطنين وإيجاد حلول عاجلة لها.

خلال اللقاء أصدرمحافظ الفيوم توجيهاته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير المساعدات المالية لعدد من الحالات الإنسانية وكلف مسئولى التربية والتعليم بفحص عدد من الشكاوى المقدمة من المعلمين والعمل علي ايجاد حلول مناسبة وسريعة لها.

وشدد المحافظ علي مسئولي القطاعات الخدمية والتنموية بتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي سرعة تقديم الحلول المناسبة لها تخفيفًا عن كاهل المواطنين وتلبية لمطالبهم.
محافظ الفيوم يكلف مسئولي التربية والتعليم بحل شكاوى المعلمين (صور)
محافظ الفيوم يكلف مسئولي التربية والتعليم بحل شكاوى المعلمين (صور)
محافظ الفيوم يكلف مسئولي التربية والتعليم بحل شكاوى المعلمين (صور)
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