حملة مكبرة تزيل مزرعة سمكية فى بلقاس (صور)

شن مسئولى رئاسة مجلس مركز ومدينة بلقاس فى محافظة الدقهلية حملة مكبرة لازالة مزرعة سمكية مخالفة بقريه ٢٠ بالحفير والامل، وسحب عينات من السمك لتحليله والتأكد من صلاحياتها تحت اشراف كلف المحاسب محمد فريد الشيوى رئيس مركز ومدينة بلقاس فى محافظة الدقهلية.



قاد الحملة حاتم قابيل نائب رئيس المركز بالاشتراك مع الدكتورة هانم العدروسي مدير الأدارة الصحيه ببلقاس وفريق الادارة الصحية ببلقاس اغذية - وصحة - بيئة - والدكتور ايهاب شعيشع مدير الطب البيطرى والدكتور السيد الزيات بالطب البيطري.



تم أخذ عينات من سمكك القراميط وسمك البلطى وارسالها الى المعامل لتحليل كيماوى وبكتريولوجى وسموم والتأكد من صلاحيتها من عدمة كما تم أزاله المزرعه بحضور هشام عبدالفتاح رئيس الوحدة المحليه بالحفير والامل والمهندس محمد البراوى مسؤل القسم الهندسي والمهندس لطفى عباس مدير البيئه واحمد جميل مدير العلاقات العامه برئاسه المركز.