تعليم يورسعيد ينتهي من اختيار كوادر التدريب للنظام الجديد (صور)

اختتمت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الاثنين اعمال لجنة اختيار كوادر التدريب لمعلمى الصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية برئاسة وحضور د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم.



وقد شملت لجنة اختيار الكوادر التدريبية والبرنامج العلاجى كلا من شريف عرابى مدير عام ادارة الشئون التنفيذية والقائم بأعمال مدير عام التعليم العام ومحمود بدوى مدير ادارة التعليم الاعدادى المركزى واحمد تاج الدين مدير ادارة التعليم الابتدائى المركزى ورمضان سأسأ مسئول التعلم بالصفوف الاولى ونظيرة فريد فراج موجه عام الرياضيات ومصطفى البدرى موجه عام اللغة العربية.



حيث تمت المقابلات الشخصية لجميع المتقدمين كمدربين لمعلمى الصفوف الاولى للمرحلة الابتدائية فى مادة الرياضيات ؛ وقد باشرت اللجنة اعمالها اعتبارا من يوم الخميس الماضى الموافق ٥ يوليو الجارى بديوان المديرية بإجراء المقابلات الشخصية والاختيار لمادة اللغة العربية وذلك فى اطار الاعداد لنظام التعليم الجديد.