ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعليم يورسعيد ينتهي من اختيار كوادر التدريب للنظام الجديد (صور)

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:23 م
تعليم يورسعيد ينتهي من اختيار كوادر التدريب للنظام الجديد (صور)
طباعة
جهندا عبد الحليم
 
اختتمت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الاثنين اعمال لجنة اختيار كوادر التدريب لمعلمى الصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية برئاسة وحضور د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقد شملت لجنة اختيار الكوادر التدريبية والبرنامج العلاجى كلا من شريف عرابى مدير عام ادارة الشئون التنفيذية والقائم بأعمال مدير عام التعليم العام ومحمود بدوى مدير ادارة التعليم الاعدادى المركزى واحمد تاج الدين مدير ادارة التعليم الابتدائى المركزى ورمضان سأسأ مسئول التعلم بالصفوف الاولى ونظيرة فريد فراج موجه عام الرياضيات ومصطفى البدرى موجه عام اللغة العربية.

حيث تمت المقابلات الشخصية لجميع المتقدمين كمدربين لمعلمى الصفوف الاولى للمرحلة الابتدائية فى مادة الرياضيات ؛ وقد باشرت اللجنة اعمالها اعتبارا من يوم الخميس الماضى الموافق ٥ يوليو الجارى بديوان المديرية بإجراء المقابلات الشخصية والاختيار لمادة اللغة العربية وذلك فى اطار الاعداد لنظام التعليم الجديد.
تعليم يورسعيد ينتهي من اختيار كوادر التدريب للنظام الجديد (صور)
تعليم يورسعيد ينتهي من اختيار كوادر التدريب للنظام الجديد (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية - أندية
كراسنودار - روسيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/9/2018 4:50:45 PM