لمكافحة أمراض العمى.. توزيع 184 نظارة طبية مجانية على أهالي الأقصر (صور)

وزعت جمعية ايزيس الثقافية للتنمية، 184 نظارة طبية مجانية، على مرضى العيون بمدينة الأقصر.



وكانت نظمت جمعية ايزيس، بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية، في شهر ابريل الماضي، أسفرت عن الكشف على 377 حالة، تضمنت 13 عمليات صغرى، 104 فحوصات، 4 قرنية، حالة واحدة شبكية، وأخرى تجميل، بالإضافة إلى حالة حول، واكتشاف 69 حالة مياه بيضاء، واحتياج 184 لنظارات طبية.



وأوضحت شيرين النجار، رئيس مجلس ادارة "ايزيس"، وصول النظارات الطبية، وتوزيعها على المستحقين، لأهالي الأقصر والقرى المحيطة بها، وذلك في اطار مكافحة مسببات العمى لأهالي المدينة.



وأشارت مواصلة إجراء عمليات العيون التي تم توقيع الكشف الطبي عليها وفحصها، مؤكدة بذل الجمعية جهودًا في تنظيم القوافل الطبية المتنوعة خلال الفترة المقبلة، مساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة الأقصر.