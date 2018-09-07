محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي



وذلك بحضور م أحمد عزب رئيس مياه القناه، ومحمد عبد السلام الصيرة سكرتير عام المحافظة، وجمال مصطفى المدير التنفيذى بالهيئة، والمهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، واستعرض عزب عددا من الأعمال التى يتم تنفيذها فيما يخص الإحلال والتجديد ومحطات الترشيح فائق الجودة وأعمال التطهير والملس.



وكذلك الإجراءات الخاصة بصيانة المحطات والشبكات وطالب المحافظ بسرعة إنهاء تلك الأعمال فى مواعيدها المقررة ومواكبة لفصل الصيف مع الوضع فى الاعتبار مواجهة زيادة الاستخدام المتوقعة والمناطق التى يزيد فيها أعداد المترددين على المحافظة فى مناطق الشواطئ والأندية.



وكذلك المناطق التى بها زيادة فى الاستخدام والتصرفات فى أوقات الذروة ووضع فرق الطوارئ على تم الاستعداد لسرعة التدخل والتواجد فى تلك المناطق.



ناقش اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، خطة مياه الشرب والصرف الصحى 20182019 وكذلك خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، كما تناول عدد من مشكلات المياه والصرف فى عدد من المناطق وسرعة وضع حلول لها.