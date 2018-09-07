عبدالمنعم: يتفقد امتحانات الدور الثاني بإدارتي شرق وغرب الفيوم (صور)

في إطار الجولات المفاجئة للدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم للاطمئنان على سير الامتحان وانتظام العمل ومستوى الامتحان تفقد عددًا من المدارس لمتابعة امتحانات الدور الثاني بالفيوم.



حيث تفقد اليوم عددًا من اللجان بإدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية ومنها لجنة مدرسة التحرير الابتدائية ولجنة مدرسة محيي الدين أبو العز ولجنة مدرسة الشهيدة منة الله سيد رجب (مدرسة الحواتم سابقًا ) بالفيوم وأطمأن على سير اللجان وعلى الطلاب أنهم يؤدون الامتحان فى جو هادئ وشدد سيادته على توفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب.



وأشاد بانضباط اللجان وتوفير الجو المناسب واتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات،وجودة طباعة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية وضرورة تواجد الأمن على باب المدرسة، وغلق باب المدرسة قبل بداية الأمتحان، وعمل دليل لجان ووضع جدول الامتحان فى مكان بارز بالمدرسة، والالتزام بالوقت المحدد للإمتحانات والإهتمام بنظافة اللجان مع مراعاة العدالة والشفافية والنزاهة فى التعامل مع الطلاب.



كما أكد على عدم التدخين وكذلك عدم اصطحاب الموبايل نهائيًا مع الملاحظين داخل اللجان وكذلك الطلاب.



جدير بالذكر يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي امتحانات الدور الثاني فى مادتي العلوم والتربية الدينية وطلاب الصف الأول الثانوي العام الامتحان فى مادتي الكيمياء والجغرافيا والصف الثاني الثانوي الامتحان فى مادة المواطنة وحقوق الانسان.