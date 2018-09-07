السفير المصري في سلوفينيا يحضر ودية الأهلي أمام Krasnodar





يوسف مكاوي؛ السفير المصري في سلوفينيا وإسامة ريحان القنصل وطاقم السفارة حرصوا على التواجد في ملعب Snk Radagona ؛ لحضور مباراة الأهلي أمامKrasnodar الروسي والذي انطلق منذ قليل .





وكان بعض أفراد من الجالية المصرية المقيمة في سلوفينيا حرصوا على استقبال الأهلي فور وصوله إلى ملعب المباراة، وهتفوا للفريق قبل إجراء عمليات الإحماء.

ويستعد الأهلي للموسم الجديد ومباراة تاونشيب البوتسواني في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 17 يوليو الجاري ببرج العرب.

وخاض الأهلي أولى تجاربه الودية في المعسكر الأوروبي أمام فريق أولمبيا السلوفيني وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 .

وتتجه البعثة عقب مباراة اليوم وتحديدا في السادسة مساء إلى مطار زغرب؛ استعداداً للعودة القاهرة فجر غدٍ الثلاثاء.

وكان الأهلي قد انتظم في معسكر مغلق بكرواتيا منذ يوم٢ يوليو الجاري وينتهي اليوم الاثنين؛ وكان قبلها قد خاض الفريق معسكرا مغلقا داخليا بالإسكندرية.