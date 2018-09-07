حبس سائق وفني في السطو المسلح على سيارة مستلزمات طبية وسرقة 635 ألف جنيه بالشرقية

أصدرت نيابة بلبيس العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس سائق وفني بشركة مستلزمات طبية، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ على خلفية اتهامهما بالاشتراك مع آخرين في سطو مُسلح على سيارة الشركة وسرقة 635 ألف جنيه من رواتب العاملين بدائرة مركز بلبيس.



كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا من محاسب وسائق بإحدى شركات المستلزمات الطبية، بأنه أثناء استقلالهما إحدى السيارات التابعة للشركة عقب صرفهما 635 ألف و515 جنيهًا لرواتب العاملين من أحد البنوك بالقاهرة، تعرضت السيارة لسطو مُسلح بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، حيث اصطدمت بها سيارة أخرى "فان" وترجل منها 3 مُلثمين بحوزتهم سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش واستولوا منهما على الأموال بالإكراه وفروا هاربين.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "ولاء.الدين.م.ع" 35 سنة، فني بنفس الشركة، و"محمد.س.س" 27 سنة، سائق بالشركة، و"قاسم.أ.أ" 32 سنة، نجار، و"محمد.س.ع" 28 سنة، سائق، جميعهم مُقيمين بدائرة مركز بلبيس، فيما تم ضبط المتهمان الأول والثانى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وأرشدا عن 156 ألف جنيهًا من المسروقات، وتم ضبطها بمسكن الأول وكذا السيارة المستخدمة في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة ضبط باقي المتهمين والسلاح المُستخدم في الواقعة وباقي المسروقات.