"تعليم الجيزة" تحذر أولياء الأمور من دفع أي تبرعات مقابل قبول ملفات أبنائهم بالمدارس

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بيان هام وعاجل، نظرًا لما يثار هذه الأيام عن طلب تبرعات أو مبالغ مالية من أولياء الأمور نظير قبول ملفات أبناءهم بمدارس الجيزة.





وقررت إلهام أحمد إبراهيم مدير المديرية تشكيل لجان من (التوجية المالي _ المتابعة الفنية _ المتابعة التنسيقية _ متابعة مكتب وكيل الوزارة _ الأمن) تكلف لمتابعة وتقصي شكاوى التحويلات بالإدارات التعليمية علما بأنه قد تم عمل أمر إداري لكافة مديري عموم الإدارات التعليمية بتكليف لجان بنفس التشكيل والنظام المتبع به في المديرية وفي حالة ثبوت حالات رشاوي أو أي سلوك خاطئ متبع تتم محاسبة كل مسئول بداية من مدير المدرسة إلى وكيل ومدير الإدارة.





وقالت المديرية: "لذا نهيب بالسادة أولياء الأمور أن لا يستجيبوا لمثل هذه الطلبات والتواصل مع أرقام تليفونات لجان المتابعة الآتية:-

(٣٥٧٢٣٨٩٤ - ٣٥٧٠٦١٤١ - ٠١٠١٩٦٦٣٧٨٠ - ٠١٠٥٥٠٥٨٧٥ - ٠١٠٠١٢٩٨٩١٢ - ٠١١٠٠٨٧٩٧٧٩ - ٠١١٢٦٦٥٠٠٠٣) وذلك لتلقي الشكاوي وإعطاء كل ذي حق حقه.







