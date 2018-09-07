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ضبط 955 مخالفة مرورية متنوعة في حملة مكبرة في قنا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:17 م
ضبط 955 مخالفة مرورية متنوعة في حملة مكبرة في قنا
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بسام عبدالحميد
 
تمكنت الإدارة العامة لمرور قنا، من ضبط 955 مخالفة مرورية متنوعة في حملاتها المكبرة بكافة أنحاء المحافظة على الطرق السريعة لرصد كافة المخالفات المرورية.

وتلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 955 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين مخالفات الانتظار الخاطئ، ومخالفات نموذج 125، ومخالفات تصوير كاميرات، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة، وعدم صلاحية الأنوار الأمامية والخلفية والسير يسار الطريق، وحجز التوك التوك، ومخالفات عدم تشميع الحمولة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة، وجارٍ مواصلة الحملات لضبط المخالفين، من قائدي المركبات، تحقيقًا لمبدأ سيادة القانون.
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