مارجوتا: البرنامج الأوروبي لتنمية المناطق الريفية ممول من الحكومة الايطالية بـ22 مليون يورو





وأضاف أن البرنامج يعمل على تنمية الزراعة في المناطق الريفية، لجعل تلك المناطق مؤهلة لتصدير منتج جيد لدول العالم، مضيفًا: "نهتم بمحافظة بمطروح بشكل كبير نظرًا لما تمتع به من مياه الأمطار المخزنة".

قال ماريو مارجوتا رئيس فريق العمل ببرنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية، إن البرنامج الأوروبي لتنمية المناطق الريفية ممول من الحكومة الايطالية بتكلفة 22 مليون يورو.