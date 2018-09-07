الأهلي يتفوق على كراسنودار 2-1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على كراسنودار 2-1 في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن معسكر الأهلي الخارجي.

وتقدم كراسنودار أولا بهدف في الدقيقة 10 قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق وليد سليمان في الدقيقة 20 من ركلة جزاء قبل أن يتقدم الأهلي بالهدف الثاني عن طريق نفس اللاعب أيضا.





وخاض الأهلي أولى تجاربه الودية في المعسكر الأوروبي أمام فريق أولمبيا السلوفيني وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 .

وكان الأهلي قد انتظم في معسكر مغلق بكرواتيا منذ يوم٢ يوليو الجاري وينتهي اليوم الاثنين؛ وكان قبلها قد خاض الفريق معسكرا مغلقا داخليا بالإسكندرية.

ويستعد الأهلي للموسم الجديد ومباراة تاونشيب البوتسواني في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 17 يوليو الجاري ببرج العرب.