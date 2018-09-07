محافظ بورسعيد: آلية جديدة لتحقيق أعلى عائد استثماري للمحافظة من مشروعاتها



وأضاف المحافظ خلال الاجتماع الذي عقدة بحضور عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والمستشار ابراهيم عبد الغفار المستشار القانوني للاستثمار بالمحافظة للاسثتمار واحمد موسي مدير الجهاز التنفيذي وعدد من ممثلي البنوك والادارة المالية بالمحافظة.



بان هناك الية جديدة سيبدء تطبيقها لتحقيق اعلي عائد استثماري للمحافظة من المشروعات التي تمتلكها وذلك بتطبيق نظام حق الانتفاع لهذه المشروعات باعلي قيمة علي ان تحتفظ المحافظة باصول هذه المشروعات كمالكة يمكن اعادة استثمارها مرة اخري لصالح الدولة.



وسوف يتم تطبيق هذه الالية علي الوحدات السكنية والمحلات المتبقية بابراج المحروسة الكائنة بشارع محمد علي وشكل المحافظ لجنة لاعداد الدراسة المالية والقانونية والتي سيتم طرح هذه الابراج بنظام حق الانتفاع لمن يرغب.

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الاثنين، ان المحافظة حريصة علي توجية كل الدعم والتيسيرات لتنشيط حركة الاستثمار في المحافظة وتشجيع المستثمرين لاقامة المشروعات التنموية بها وخاصا للشباب لتوفير فرص العمل لهم وتشجيعهم علي خوض مجالات العمل الحر دون الانتظار للوظائف.