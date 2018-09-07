"المتحدة للتأمينات العامة" ترفع رأس مالها لـ150 مليون وتستعد للتوسع بالمحافظات





أعلنت الشركة المتحدة للتأمينات العامة عن التوسع فى نشاطها بسوق التأمين المصرى بضخ إستثمارات جديدة و رفع رأسمال المدفوع من 45 مليون الى 150 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.





وأضاف البيان أن رفع رأس المال يعد خطوة أولى ضمن الاستراتيجية التى وضعتها الشركة بتوجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى و توصية هيئة الرقابة المالية و رئيسها الدكتور محمد عمران، حيث تهدف هذه الخطة في المقام الأول إلى تحصين حقوق حملة الوثائق وتوسيع حصة الشركة من الاقساط التأمينية و التوسع الجغرافى فى محافظات مصر بما يتوافق مع متطلبات ومعايير هيئة الرقابه الماليه وتطبيقا لقانون رقم 10 لسنة 1981 و جميع تعديلاته و لوائحه التنفيذية.





وتقوم الشركة حاليا بإنهاء الاجراءات المالية والقانونية المتعلقة بالزيادة كما تم الأتفاق عليه.



