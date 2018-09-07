مجلة كونستراكشن بيزنس: "أبو هشيمة" في المرتبة الرابعة بقائمة الأكثر تأثيرا في مجال البناء والتطوير العقاري





أعلنت مجلة "كونستركشن بيزنس نيوز" اختيار رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين وأسمنت المصريين، ضمن أكثر 60 شخصية تأثيرا فى الشرق الأوسط في مجال البناء والتطوير العقاري.





قالت المجلة في تقرير مطول لها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ومجموعة حديد المصريين، إن رجل الأعمال الشاب احتل المرتبة الرابعة في قائمة الشخصيات الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط في مجال البناء والتطوير العقاري، لقيادته المتفردة وتميزه في مجاله، حيث تم إدراج شركة حديد المصريين ضمن أفضل 50 شركة عاملة فى السوق المصرية لعام 2017.





أضافت المجلة في تقريرها أن شركة حديد المصريين نجحت منذ تأسسها عام 2010 في اختراق صناعة الصلب في مصر، بتبنيها استراتيجية انتاج منتجات آمنة وعالية الجودة تتوافق مع المعايير المحلية والدولية، عن طريق استخدام أحدث تكنولوجيا صديقة للبيئة.





أكدت المجلة أن مجموعة حديد المصريين نجحت تحت قيادة رئيسها التنفيذى أحمد أبو هشيمة في تحقيق نتائج غير متوقعة، بتمكنها من الاستحواذ على 20 ٪ من سوق الصلب في مصر في فترة زمنية قصيرة.

أوضحت المجلة أن مجموعة حديد المصريين تضم 3 شركات كبرى أخرى، هي شركة (IIC) لإدارة مصانع الصلب، وشركة بورسعيد الوطنية للصلب (NPSS)، وحديد المصريين لمواد البناء، موضحة أنها تعمل من خلال 4 مصانع رئيسية في بني سويف والعين السخنة والاسكندرية وبورسعيد على زيادة انتاجيتها لتغطية الطلب المحلى، والتوسع من أجل التصدير للخارج.

وأشارت المجلة إلى أن مجموعة حديد المصريين تعاقدت مع مجموعة شركات دانيللي الايطالية، وتستخدم تكنولوجيا تتيح للمصانع توفير الطاقة عن طريق استغلال الطاقة الحرارية الموجودة في الغازات الناتجة من الأفران لتقوم بتسخين الخردة قبل شحنها إلى فرن القوس الكهربي، بالإضافة إلى ربط مصانع الصب المستمر مع خطوط الدرفلة دون استخدام أفران إعادة تسخين البيليت.





وكشفت المجلة في تقريرها التزام مجموعة حديد المصريين بتعزيز وجودها في السوق المحلية من خلال التطوير المنتظم لعملياتها، وتبني مبدأ الاستثمار في القوى العاملة، من أجل إعداد كوادر شبابية قيادية، ومنح مزيد من الفرص للأجيال المقبلة في المنطقة.