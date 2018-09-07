البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم





تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بختام تعاملات جلسة تداولات اليوم الأثنين، مضغوطة بعمليات بيعية من قبل المصريين .





وخسر رأس المال السوقى نحو 3.5 مليار جنيه ليصل عند مستوى 881 مليار جنيه مقابل نحو 884.5 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة تراجع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.34% ليصل عند مستوى 15785.9نقطة، وتراجع ايضًا مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 1.1% محققا مستوى 775.4 نقطة, وتراجع مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.83% محققا مستوى1977.4 نقطة.





أما عن التداولات فقد سجلت 1.7 مليار جنيه، من خلال تداول 246.8 مليون سهم، بتنفيذ 25.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 181 شركة مقيدة، ارتفع منها 50 سهمًا، وتراجعت أسعار 95 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار67 سهمًا أخرين.





واتجه صافي تعاملات المصريين وحده نحوالبيع ، مسجلاً 832.1 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 68.1% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب نحو عمليات الشراء،مسجلًا 38.5 مليون جنيه، و 793.6مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 4.6%، 27.1% من التداولات











