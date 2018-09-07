ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تشكيل الأهلي أمام كراسنودار

الإثنين 09/يوليه/2018 - 03:05 م
تشكيل الأهلي أمام كراسنودار
طباعة
أحمد جمال وعلي نبوي
 


الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة Krasnodar الروسي على ملعبSnk Radagona في سلوفينيا في ثاني تجارب الفريق الودية بمعسكره في كرواتيا.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:


في حراسة المرمى: شريف إكرامي.


في خط الدفاع: سعد سمير، وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد فتحي.


في خط الوسط: عمرو السولية، وحسام عاشور، وليد سليمان، ومؤمن زكريا، وأجايي.


في خط الهجوم: صلاح محسن.

المزيد عن: كورة كرة رياضة الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية - أندية
كراسنودار - روسيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/9/2018 3:09:39 PM