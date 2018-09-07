تشكيل الأهلي أمام كراسنودار





الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة Krasnodar الروسي على ملعبSnk Radagona في سلوفينيا في ثاني تجارب الفريق الودية بمعسكره في كرواتيا.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:



في حراسة المرمى: شريف إكرامي.





في خط الدفاع: سعد سمير، وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد فتحي.





في خط الوسط: عمرو السولية، وحسام عاشور، وليد سليمان، ومؤمن زكريا، وأجايي.



في خط الهجوم: صلاح محسن.