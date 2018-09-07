"دسوقي" يفتتح فعاليات الاجتماع الثانى والخمسون لمنظمة (APUA)





ألقى المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر في افتتاح فعاليات الاجتماع الثانى والخمسون لمنظمة (APUA) كلمة رحب فيها بالحاضرين رؤساء وأعضاء الوفد المشارك في المؤتمر الذى تتشرف مصر والشركة القابضة لكهرباء مصر في استضافته وتنظيمه.





وأشار المهندس جابر إلى اهتمام مصر وتوطيد العلاقات المصرية الأفريقية على كافة المستويات لتحقيق أكبر قدر من التعاون الذى يتضمن تبادل الخبرات في جميع المجالات وتوفير المساعدات الفنية وتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات.





هذا بالإضافة إلى التعاون الإقليمى في مجال الطاقة الكهربائية وما يكون له مردود إيجابى على استخدام الموارد الطبيعية المتنوعية للطاقة بشكل أمثل.





وأشار إلى اهتمام مصر أن يكون قطاع الطاقة قادر على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة لموارد الطاقة.





وأوضح أن القطاع يسعى إلى زيادة وتطوير إنتاج الطاقة عن طريق الطاقات المتجددة وربط هذه الطاقة من مصادرها المختلفة بالشبكة الكهربائية على نحو فعال.





ولذا كان الاتجاه إلى استخدام الشبكات الذكية والتي تتركز على استعمال العدادات الذكية وأنظمة الإدارة عن بعد ويعمل القطاع على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع كذلك يجرى حالياً العمل على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع وفى مجال العدادات الذكية يجرى تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى 250 ألف عداد ذكى في نطاق 6 شركات توزيع.





هذا بالإضافة إلى تركيب 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات الكهرباء.





ووجه رئيس اتحاد الطاقة بأفريقيا كلمة تمنى للمؤتمر 52 تحقيق أهدافه المرجوة وأكد على الإمكانيات الهائلة في القارة الأفريقية وأهمية تدعيم التعاون مع الدول الأفريقية خاصة مصر واختتم كلمته بتوجيه الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر.





وتقوم الشركة القابضة لكهرباء باستضافة وتنظيم الاجتماعات السونية الثانية والخمسون للاتحاد في القاهرة بفندق (هيلتون ـ هليوبوليس) خلال الفترة من 8ـ12/7/2018 والتي سيتم خلالها انعقاد عدد من الاجتماعات والتي تتضمن اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع مراكز التميز الأفريقية (ANCEE)، اجتماع المجلس التنفيذي لإدارة الاتحادExecutive Committee (Board)، اجتماع الجمعية العامة العادية (General Assemly).





وسيتخلل تلك الاجتماعات ورشة عمل في مجال الشبكات الذكية لمناقشة الفرص والتحديات والخيارات الاستراتيجية.





وسيشارك في هذه الاجتماعات أعضاء الاتحاد والممثلين لشركاتهم ومن أبرز الدول المشاركة (كوت ديفوار ـ زاميا ـ غانا ـ مالى ـ السنغال ـ النيجر ـ أنجولا ـ الجزائر ـ بوروندي، ليبيا ـ بوركينا فاسو ـ جنوب أفريقيا ـ إثيوبيا ـ الكونغو ـ تونس).





وسيصاحب عقد الاجتماعات إقامة معرض من خلال الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الكهربائية وذلك في إطار تشجيع التصنيع المحلى واهتمام دول الجوار بما وصلت إليه هذه الصناعات من جودة عالية.







