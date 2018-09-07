نيكي ميناج تتعرض لهجوم لاذع بعد إساءتها للمثليين

تعرضت المغنية العالمية نيكي ميناج لانتقادات لاذعة من قبل الجمهور وروّاد الإنترنت بعد إنتشار أغنيات قديمة لها تتضمن عبارات مسيئة للمثليين.





وفي التفاصيل شنّ عدد كبير من روّاد الإنترنت هجومًا عنيفًا على نيكي ميناج واتّهموها بالعنصرية والتحريض ضدّ المثليين رغم ادّعاءاتها السابقة باحترام الحريات الخاص لكل شخص.





الجدير ذكره أن نيكي ميناج لم توضح حتى اللّحظة الموضوع بعد إلّا أن متحدّث رسمي باسمها أشار في تصريحات صحفية له إلى أن هذه الأغاني قديمة جدًا ولا تعبّر عن رأي ومعتقدات ميناج في هذه الفترة من حياتها.