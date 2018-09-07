يوفنتوس يستعد للموسم الجديد وينتظر كريستيانو رونالدو





بدأ فريق يوفنتوس استعداده للموسم الكروي الجديد في مدينته الرياضية الجديدة "كونتيناسا" (في تورينو شمالي إيطاليا)، وسط توجه أنظار وسائل الإعلام لنادي السيدة العجوز لاحتمالية تعاقده مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واستدعى مدرب اليوفي، ماسيميليانو أليجري، 29 لاعبا، ما بين لاعبين من الفريق الأول ومن الناشئين ،الذين اجتمعوا صباح اليوم بالمدينة الرياضية، وفقا لما أعلنه النادي الإيطالي في بيان.

وبدأ لاعبون مثل جورجي كيليني واللاعبين المنتقلين حديثا البرتغالي جواو كانسيلو والألماني امرى كان، في التدرب، أما اللاعبون الذين شاركوا أو مازالوا يشاركون في المونديال سينضمون لاحقا إلى معسكر اليوفي.

وعليه سيجري الفريق الإيطالي مرانه بالأيام المقبلة بدون الأرجنتينيين جونزالو هيجواين وباولو ديابالا والبرازيلي دوجلاس كوستا والفرنسي بليز ماتويدي الذي سيشارك غدا في مواجهة فرنسا وبلجيكا في نصف نهائي مونديال روسيا.

وسيجرى اليوفي اليوم الاثنين حصتين تدريبتين واحدة صباحية وأخرى مسائية على أن يقدم النادي بينهما في حوالي الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت جرينتش) رسميا امرى كان لاعب الوسط الألماني، الذي وصل لصفوف النادي الإيطالي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

يأتي كل ذلك وسط تركيز إعلامي على يوفنتوس الذي بحسب الصحافة الدولية قد يشتري خدمات نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو مقابل مائة مليون يورو.

ووفقا لنفس المصادر، قد يوقع "صاروخ ماديرا" على عقد لأربعة أعوام مع اليوفي مقابل راتب صافي بقيمة 30 مليون يورو في الموسم.