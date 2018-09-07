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بالفيديو.. جنازة الشهيد "أنيس الورغمي" برادس‎

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:45 م
بالفيديو.. جنازة الشهيد أنيس الورغمي برادس‎
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مروى الجلاصي
 


شيع أهالي رادس منذ قليل، جثمان شهيد الوطن "أنيس الورغمي" إلى مثواه الأخير، حيث خيمت حالة من الحزن على أسرته و كافة أهالي المنطقة.


و قبل توصيل الجثامين إلى أهاليهم، إنطلقت صباح اليوم الإثنين 9 جويلية 2018 بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، مراسم تأبين 6 من الشهداء.


و يذكر بأن كمينا إرهابيا قد استهدف أعوان الحرس الوطني يوم أمس الأحد 8 جويلية 2018 بمنطقة السرايا بغار الدماء من ولاية جندوبة، ليخلف عددا من الشهداء و الجرحى.

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