بالفيديو.. جنازة الشهيد "أنيس الورغمي" برادس
الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:45 م
مروى الجلاصي
شيع أهالي رادس منذ قليل، جثمان شهيد الوطن "أنيس الورغمي" إلى مثواه الأخير، حيث خيمت حالة من الحزن على أسرته و كافة أهالي المنطقة.
و قبل توصيل الجثامين إلى أهاليهم، إنطلقت صباح اليوم الإثنين 9 جويلية 2018 بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، مراسم تأبين 6 من الشهداء.
و يذكر بأن كمينا إرهابيا قد استهدف أعوان الحرس الوطني يوم أمس الأحد 8 جويلية 2018 بمنطقة السرايا بغار الدماء من ولاية جندوبة، ليخلف عددا من الشهداء و الجرحى.