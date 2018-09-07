بالفيديو.. جنازة الشهيد "أنيس الورغمي" برادس‎





شيع أهالي رادس منذ قليل، جثمان شهيد الوطن "أنيس الورغمي" إلى مثواه الأخير، حيث خيمت حالة من الحزن على أسرته و كافة أهالي المنطقة.





و قبل توصيل الجثامين إلى أهاليهم، إنطلقت صباح اليوم الإثنين 9 جويلية 2018 بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، مراسم تأبين 6 من الشهداء.





و يذكر بأن كمينا إرهابيا قد استهدف أعوان الحرس الوطني يوم أمس الأحد 8 جويلية 2018 بمنطقة السرايا بغار الدماء من ولاية جندوبة، ليخلف عددا من الشهداء و الجرحى.