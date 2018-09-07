ضبط سائقين يقودان تحت تأثير المخدرات.. وضبط 400 حكم جزئي في البحر الأحمر





وتم ضبط المحكوم عليه الهارب " م. ح " فى القضية رقم 346 جنايات قسم سفاجا لسنة 2016 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 50،000 جنية والمحكوم عليه الهارب " ج. ك. م " فى القضية رقم 1938 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2014 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما تم ضبط 400 حكم حزئى متنوع ما بين جنح حبس ومستأنف وغرامات ومخالفات.

شنت وحدة مباحث المرور بالبحر الأحمر بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية، حملة للكشف على قائدي السيارات تحت تأثير المواد المخدرة بطرق مدينة الغردقة.حيث أسفرت الحملة عن ضبط سائقين يقودان تحت تاثير المواد المخدرة، تم تحرير عن ذلك المحاضر اللازمة وجارٍ عرضهما على النيابة.وفي سياق متصل تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام في حملة لها، اليوم من ضبط المحكوم عليه الهارب " م. ا " فى القضية رقم 162 جنايات قسم رأس غارب لسنة 2014 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وغرامة 500 الف جنيه، وتم ضبط المحكوم عليه الهارب " م. م " فى القضية رقم 8090 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2016 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10،000 جنيه والمحكوم عليه الهارب " ا. ع " فى القضية رقم 6262 جنايات قسم ثان الغردقة لسنة 2015 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن سنة وغرامة 10،000 جنيه.