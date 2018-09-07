هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟.. "الإفتاء" ترد
الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:45 م
قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الاستحمام - إن كان عن جنابة - فإنه يكفي عن الوضوء؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}.[المَائدة: 6].
وأضاف، خلال فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن الاغتسال يكفى للدخول في الصلاة بدون وضوء بشرط أن تكون نيته رفع الحدثين الأكبر والأصغر.
وأكد أن الوضوء مستحب في غسل الجنابة وليس بشرط في صحته، فالمغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده، فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}.
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