هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟.. "الإفتاء" ترد

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الاستحمام - إن كان عن جنابة - فإنه يكفي عن الوضوء؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}.[المَائدة: 6].





وأضاف، خلال فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن الاغتسال يكفى للدخول في الصلاة بدون وضوء بشرط أن تكون نيته رفع الحدثين الأكبر والأصغر.



