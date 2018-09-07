إسرائيل تفرض عقوبات على قطاع غزة تشمل تقنين الاستيراد ومنع التصدير

قررت دولة إسرائيل فرض عقوبات على قطاع غزة، اليوم الاثنين، تشمل تقنين الاستيراد ومنع التصدير وتقليص مساحة الصيد، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول التركية".



وألغت إسرائيل قرار توسيع الشريط البحري للصيادين في غزة، وتعيده إلى 6 أميال.



وناشدت السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني البدء الفوري برفع العقوبات المفروضة عن قطاع غزة؛ بما يهيئ المناخ لاستعادة الوحدة الوطنية.



وكانت "الهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار عن غزة" قد أطلقت في 29 مايو الماضي، السفينة الأولى لكسر الحصار من ميناء غزة وتوجهت نحو شواطئ اليونان قبل أن تعترضها البحرية الإسرائيلية في عرض البحر وتسيطر عليها وتسحبها إلى ميناء اسدود الإسرائيلي وتعتقل كل من كان على متنها حيث أفرجت عنهم لاحقا باستثناء قبطان السفينة الذي وجهت له عدة تهم.



