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بعد مطالب الأهالي.. تركيب أعمدة إنارة بشوارع فاو غرب بدشنا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:46 م
بعد مطالب الأهالي.. تركيب أعمدة إنارة بشوارع فاو غرب بدشنا
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بسام عبدالحميد
 
أعلنت الوحدة المحلية لمجلس قروي فاو بحري، بمركز دشنا، بمحافظة قنا، تركيب واستبدال وصيانة عدد من أعمدة جهد منخفض بشوارع قرية فاوغرب الخروعة استجابة لمطالب أهالى القرية.

وقال ممدوح قناوى، مدير مركز المعلومات، إنه تم التنسيق من الوحدة المحلية لقرية فاوقبلى بقيادة رئيس الوحدة، حافظ محمود حافظ، مع شركة كهرباء دشنا وفنيين الكهرباء لصيانة واستبدال الأعمدة المتهالكة وشد الأسلاك لرفع كفاءة الكهرباء 'وحرصًا على سلامة المواطنين، مؤكدًا أن الحملة مستمرة داخل قرى الوحدة المحلية لرفع كفاءة الكهرباء بناءًا على تعليمات العميد طارق لطفي رئيس مركز دشنا.
بعد مطالب الأهالي.. تركيب أعمدة إنارة بشوارع فاو غرب بدشنا
بعد مطالب الأهالي.. تركيب أعمدة إنارة بشوارع فاو غرب بدشنا
بعد مطالب الأهالي.. تركيب أعمدة إنارة بشوارع فاو غرب بدشنا
بعد مطالب الأهالي.. تركيب أعمدة إنارة بشوارع فاو غرب بدشنا
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