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غدا.. طنطا يواجه عرب الرمل وديا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:45 م
غدا.. طنطا يواجه عرب الرمل وديا
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سارة سالم
 


يخوض فريق طنطا الرياضي بقيادة عبدالناصر محمد، مباراة ودية غدا الثلاثاء مع فريق نادي عرب الرمال في تمام الساعة الثالثة عصرا بملعب نادي طنطا الرياضي، في اطار استعدادات الفريق لدوري القسم الثاني.


حيث فاز طنطا علي فريق كلية التربية الرياضية بنتيجة ثمانية نظيفة في الودية الأولي بالمعسكر الخارجي بالأكاديمية البحرية، وأيضا حقق فوزا علي نادي رشيد برباعية مقابل هدف في ثاني ودياته بختام المعسكر.


ويذكر أن طنطا تتدرب يوميا علي ملعب النادي في الرابعة عصرا، بمشاركة جميع اللاعبين، ما عدا محمود مسعود المتغيب عن التدريبات، وسيف الجزيري الذي سافر تونس لمواصلة تأهيله مع طبيب المنتخب التونسي نتيجة أصابته بقرحة في الركبة.

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