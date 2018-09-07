غدا.. طنطا يواجه عرب الرمل وديا





يخوض فريق طنطا الرياضي بقيادة عبدالناصر محمد، مباراة ودية غدا الثلاثاء مع فريق نادي عرب الرمال في تمام الساعة الثالثة عصرا بملعب نادي طنطا الرياضي، في اطار استعدادات الفريق لدوري القسم الثاني.





حيث فاز طنطا علي فريق كلية التربية الرياضية بنتيجة ثمانية نظيفة في الودية الأولي بالمعسكر الخارجي بالأكاديمية البحرية، وأيضا حقق فوزا علي نادي رشيد برباعية مقابل هدف في ثاني ودياته بختام المعسكر.



