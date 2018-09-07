تأجيل استئناف المتهمين بقتل ضحية "أولكس" لـ16 يوليو

قررت الدائرة 36 جنح الأحداث، المنعقدة بمحكمة العباسية تأجيل استئناف طالبين متهمين بقتل محمد عبد العزيز، طالب هندسة بنها لـجلسة 16 يوليو الجاري، لحضور القاضي الأصيل.





وكانت محكمة جنايات الأحداى بالأميرية، قضت بمعاقبة طالبين بالسجن 15 سنة، و6 أشهر لكل منهما، لاتهامهما بقتل محمد عبدالعزيز، طالب بكلية هندسة بعد استدراجه بإعلان لابتوب على موقع تسوق شهير.





كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال متهمين اثنين إلى محكمة جنايات الأحداث بالقاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة شرق القاهرة الكلية، وذلك لاتهامهما بقتل طالب جامعي بكلية هندسة جامعة بنها، بمنطقة النزهة، بعدما استدرجاه لشراء جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" عبر أحد التطبيقات الالكترونية للتسوق.





وتبين من التحقيقات أن الطالب المجني عليه حضر في الموعد المتفق عليه، غير أن المتهمين باغتاه بأن أشهرا أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وأعداها مسبقا لهذا الغرض، واعتديا عليه بطعنات قاتلة، واستوليا على هاتفه المحمول ومبلغ 25 ألف جنيه كان بحوزته لشراء الكمبيوتر المحمول، ولاذا بالفرار قبل أن تتمكن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إلقاء القبض عليهما وتقديمهما للنيابة العامة.



