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بوجاتي ستكشف عن تشيرون Divo بضعفي سعر تشيرون الأساسية!

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:41 م
بوجاتي ستكشف عن تشيرون Divo بضعفي سعر تشيرون الأساسية!
بوجاتي Divo
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كشفت بوجاتي عن سيارة خاصة لعملائها في حدث مغلق، والان ظهرت المزيد من التفاصيل حول السيارة التي قد تدعى تشيرون Divo.

ستأتي بوجاتي تشيرون ديفو بالعديد من التحسينات قياساً على تشيرون، أهمها حصول تشيرون ديفو على ناقل حركة جديد مطور من عالم السباقات وتخفيض وزن السيارة بصورة كبيرة. وستتسارع السيارة أفضل من تشيرون مع قوة سفلية أعلى تستفيدها من تصميمها الخارجي الحسن، إلا أن السرعة القصوى لتشيرون ديفو قد خفضت بشكل كبير مقارنة بالسيارة الأساسية إلى 385 كم/س فقط.

تقول المعلومات المتوفرة حاليًا أن سعر تشيرون ديفو سيبدأ من 6 مليون دولار ما يعادل 22.5 مليون ريال، وستكشف بوقاتي عنها في أغسطس القادم ولكن لن تصل أي نسخة إلى الطرقات قبل 2020.
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