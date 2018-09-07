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الاتحاد السكندري يوثق جميع صفحات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:42 م
الاتحاد السكندري يوثق جميع صفحات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي
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محمد عبد الفتاح
 

نجح مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي فى توثيق جميع صفحات النادي على السوشيال ميديا بدون أى تكلفة مالية علي النادي.

يرجع الفضل في عملية توثيق الصفحات الخاصة بالنادي لمحمود القاضى عضو مجلس إدارة زعيم الثغر كخطوة ضمن تطوير منظومة النادي الإلكترونية و تعظيم موارد النادي السكندري.

وأكد محمود القاضى أن عملية توثيق صفحات السوشيال ميديا تعد خطوة هامة حيث عجز النادى سابقاً عن إتمام تلك الخطوة منذ سنين عديدة وتأتي الخطوة ضمن برنامج مجلس الادارة في تطوير و تعظيم موارد دخل النادي.

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