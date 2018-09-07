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طلعت يوسف يرفض التفريط في نجوم المقاصة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 01:33 م
طلعت يوسف يرفض التفريط في نجوم المقاصة
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محمد الصو
 

 

جدد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، رفضه التفريط في أي لاعب من عناصره الأساسية خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وكان نادي الزمالك، طلب التعاقد مع أحمد عبدالعزيز مودي لاعب الفريق الفيومي مقابل 5 ملايين جنيه، بداية من الموسم المقبل.

 

وتشاور مسؤولو المقاصة برئاسة محمد عبدالسلام، مع المدير الفني لمعرفة رأيه حول إمكانية رحيل اللاعب خاصةً أنه يرغب في اللعب للقلعة البيضاء، وهو ما رفضه يوسف، معتبرًا اللاعب من أهم أعمدته خلال الموسم المقبل.

 

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