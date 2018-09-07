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دجلة يبدأ معسكره بالسخنة منتصف يوليو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 01:30 م
دجلة يبدأ معسكره بالسخنة منتصف يوليو
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محمد الصو
 

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة بقيادة اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني، الدخول في معسكر مغلق خلال الفترة الحالية استعدادًا للموسم الجديد.


ويدخل فريق دجلة، معسكره المغلق بالعين السخنة خلال الفترة من 16 حتى 26 يوليو الجاري، على أن يتخلله مباراة ودية قبل العودة لبدء منافسات الدوري العام.


وكانت قرعة الدوري الممتاز والتي أقيمت ظهر أمس الأحد في الجبلاية، أعلنت عن مواجهة متوازنة للفريق الدجلاوي أمام الداخلية، في افتتاح مباريات الموسم الجديد.

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