"الفابريكة" رواية جديدة لأحمد الملواني عن الدار المصرية اللبنانية
لكن في القرية يجد منصور رينار ـ العالم الفرنسي الشاب ـ نفسه محاصرًا، بين ماضي جده المجهول، وبين صراعات القرية الغامضة والدموية. ليغرق في بحر بلا نهاية من الحكايات والأساطير، التي تفقده القدرة على تمييز الحقيقة عن الخرافة.
وهكذا ننتقل بين مصر وفرنسا عبر صفحات تلك الرواية، التي يلهث خلالها القارئ لملاحقة أحداثها المتوالية، وإيقاعها الرشيق، من خلال لغة بسيطة، وأحداث تمزج الواقع بالخيال؛ الممكن بالمستحيل؛ الماضي بالحاضر.
الفابريكة هي الرواية الرابعة لأحمد الملواني. بعد (زيوس يجب أن يموت) الصادرة عام 2010 .. (مفتتح للقيامة) 2014 .. و(وردية فراولة) 2016 وهي الرواية الفائزة بجائزة أخبار الأدب في دورتها الأولى.
كذلك أصدر ثلاث مجموعات قصصية (أزمة حشيش) 2013 (سيف صدئ وحزام ناسف) 2013 و(الروحاني).