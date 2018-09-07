بلدية المحلة يستضيف غزل دمياط وديا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادى بلدية المحلة بقيادة أيمن المزين المدير الفنى ، مع نظيره فريق غزل دمياط على ملعب بلدية فى الساعة الرابعة والنصف مساء ضمن لقاءات الفريق الودية استعدادا لدوري الممتاز "ب" .





وسوف يواجه فريق بلدية المحلة فريق شيكو يوم الأربعاء المقبل على ملعب بلدية المحلة للوقوف علي المستوى البدنى والفني للاعبين.





الجدير بالذكر أن فريق بلدية المحلة قد خاض المباراة الودية الأولى أمام فريق المدينة المنوره وفاز بنتيجة 3_0 بمعسكره الذى أقيم بالعين السخنة.



